Formazza, un ricco calendario di appuntamenti per le festività

La Val Formazza si prepara al periodo natalizio con un ricco programma di eventi promossi dalla Pro Loco, che animeranno la valle da dicembre fino a febbraio.

Primo appuntamento nel fine settimana del 6 e 7 dicembre con i tradizionali mercatini di Natale a Ponte Formazza, nel piazzale del municipio, dalle 10.00 alle 18.00. Nel pomeriggio del sabato alle 15.00 truccabimbi, mentre la domenica dalle 14.30 laboratori creativi per i bambini.

Il 21 dicembre alle 21.00, poi, la chiesa dei Santi Bernardo e Carlo ospita il concerto natalizio del Corpo Musicale di Formazza con la partecipazione di Maria Festinoni e il 24 dicembre alle 15.00 nel piazzale del municipio arriva Babbo Natale.

Il 28 dicembre alle 15.00 appuntamento alla biblioteca comunale per un laboratorio dedicato ai più piccoli dal titolo “Il mondo incantato di Vera”. Il 30 dicembre al campetto di Valdo apres ski con dj set dalle 16.30, mentre alle 19.00 la tradizionale fiaccolata dei maestri di sci e a seguire spettacoli pirotecnico.

Il 31 dicembre a mezzanotte lo spettacolo pirotecnico di Capodanno e il 2 gennaio alle 21.00 la tombola natalizia dello Sci Club Formazza alla Gemeinde Schtube di Ponte.

Si prosegue poi il 3 gennaio alle 17.00 con la gara di sci alpinismo al campetto di Valdo, mentre dal 9 all’11 gennaio all’area feste di Valdo va in scena “Cinghiostreffen”. Il 24 e 25 gennaio alla cascata del Toce il campionato italiano di motoslitte, che proseguirà poi il 21 e 22 febbraio con la seconda fase. Infine, il 31 gennaio alle 20.45 la presentazione del libro “K2 – Due amici e un sogno” di Marco Majori e Federico Secchi alla Gemeinde Schtube.