Dalla Fondazione Cariplo 248mila Euro per la produzione di succo di mele ossolano

Avviare nuove coltivazioni di mele locali per produrre succo di mele, implementare la filiera e attivare percorsi di inclusione sociale con tirocini per le persone svantaggiate: sono solo alcuni degli obiettivi del progetto RurAct promosso da Ars.Uni.Vco e finanziato da Fondazione Cariplo con un contributo di 248mila Euro. Con questo progetto, che prenderà il via a febbraio 2024 e si svilupperà nell'arco di tre anni, saranno promosse e rafforzate le micro-filiere locali e le tradizioni rurali di Valle Antrona e Veglia Devero.

Sarà valorizzato il patrimonio culturale intangibile attraverso azioni condivise tra imprese agricole e comunità, e saranno messe in atto importanti strategie di marketing territoriale. L'obiettivo del progetto è quello di dare impulso al recupero di terrazzamenti per coltivare mele di varietà locali, implementando a livello organizzativo e tecnologico la filiera di produzione di succo di mela. Oltre a questo si valorizzeranno preziose tradizioni culturali rurali dell’area coinvolta, si rafforzeranno le impresse zootecniche che lavorano in ambiente montano e si attiveranno percorsi di inclusione sociale attraverso tirocini rivolti a persone svantaggiate per promuovere e agevolare futuri inserimenti lavorativi. RurAct, che vede capofila Ars.Uni.Vco, e come partner l'Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Ossola, l'Università di Milano – Dipartimento di Medicina Veterinaria e Scienze Animali Divas, l'Associazione Fondiaria Terraviva e la Società Cooperativa Sociale Onlus Il Sogno, sarà supportato anche da altri enti ed associazioni del territorio: Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi, Provincia Verbano Cusio Ossola, Unione Alta Ossola, Gal Laghi e Monti del Vco, Consorzio Miglioramento Alpe Veglia, Consorzio Tutela Alpe Crampiolo, Comune Villadossola, Comune Antrona Schieranco, Comune Borgomezzavalle, Consorzio Link Coop Soc, Apao Associazione Produttori Agricoli Ossolani.

“Con grande piacere, in qualità di capofila di tutto il partenariato di progetto, ho accolto la comunicazione della Fondazione Cariplo che ha visto riconoscere al nostro sodalizio la validità del progetto RurAct - Azioni condivise tra imprese Agricole, Comunità e Territorio, ammettendolo a finanziamento - commenta Stefania Cerutti, presidente di Ars.Uni.Vco - Mai come oggi credo che il mondo rurale sia il laboratorio in cui sperimentare rinnovate forme di cooperazione, capaci di coinvolgere imprese e comunità per disegnare attività che guardino al futuro. Raccogliendo esperienze frammentate e valorizzando competenze sedimentate, RurAct mira a fare del dialogo territoriale la leva per uno sviluppo delle aree coinvolte Valle Antrona e Veglia-Devero. Oltre la logica della protezione, le attività previste sapranno mettere in campo - grazie alla rete dei soggetti coinvolti - micro-filiere attive mediante cui rianimare le economie agricole locali e delineare al contempo azioni di marketing territoriale.”