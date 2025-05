Fidanza e Tandurella: "Sul Sempione una consapevolezza europea che ora deve tradursi in progettualità concreta"

Sul tratto ferroviario Domodossola–Briga, e in particolare sulla galleria elicoidale di Varzo, esiste a livello europeo una chiara consapevolezza della necessità di intervenire per superare le attuali criticità che penalizzano il traffico merci lungo il corridoio Ten-T "Mare del Nord – Mediterraneo".

Tale consapevolezza, che emerge anche dalla recente risposta ufficiale del commissario europeo ai trasporti, Apostolos Tzitzikostas, è stata sollecitata e rafforzata dall’iniziativa avviata dall'onorevole Carlo Fidanza, capo delegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento Europeo, in collaborazione con il consigliere comunale di Domodossola Angelo Tandurella. Nel corso del 2024, attraverso confronti con operatori del settore e portatori di interesse, si è costruita una base solida di lavoro, senza clamori mediatici ma con un approccio concreto e operativo.

Nella sua lettera, il commissario ha riconosciuto l'importanza strategica della linea del Sempione all'interno del corridoio Ten-T, e in particolare la presenza di un “collo di bottiglia” tra Brig, Iselle e Domodossola. Tzitzikostas ha inoltre confermato che il Connecting Europe Facility (Cef) resterà il principale strumento di finanziamento per progetti infrastrutturali transfrontalieri e sostenibili, anche nell’ambito del prossimo Quadro Finanziario Pluriennale 2028–2034. Il completamento della rete Ten-T entro il 2030 rappresenterà una priorità chiave. "Registriamo con soddisfazione – dichiara l'onorevole Fidanza – che oggi esiste a livello europeo una consapevolezza chiara sulla strategicità dell'asse ferroviario del Sempione. Da qui parte un percorso che richiederà l'impegno congiunto di operatori del settore e istituzioni, sia locali che nazionali, per raccogliere, aggiornare ed elaborare tutti gli elementi utili a sostenere la candidatura del progetto. Confermo la mia piena disponibilità a offrire il massimo supporto, all'interno della Commissione Trasporti del Parlamento Europeo, per accompagnare questo processo nei passaggi chiave che ci attendono."

Aggiunge Angelo Tandurella: "Ringrazio l’onorevole Fidanza per aver saputo individuare il cuore delle decisioni e il tavolo su cui, da ora in avanti, il nostro territorio dovrà giocare la propria partita. La presa d'atto delle criticità è il primo passo. Già in passato era stato elaborato uno studio di fattibilità per il superamento della galleria elicoidale: oggi, alla luce delle mutate condizioni tecniche e logistiche, è fondamentale aggiornarlo e predisporre un progetto esecutivo. Auspico che questa consapevolezza si traduca rapidamente in atti concreti e condivisi tra tutti i livelli istituzionali, nell’interesse del territorio e della rete europea."