Ancora tempo instabile: allerta gialla sul Vco

Ancora tempo instabile sul Vco. Per questo, per la giornata di domani – mercoledì 7 maggio – Arpa Piemonte ha emesso un’allerta gialla per rischio idrogeologico in diverse zone della regione, tra cui la nostra provincia.

Una depressione attualmente posizionata sulla Francia si avvicinerà nel corso del pomeriggio all’arco alpino, portando con sé correnti umide e instabili da sud-ovest. Questo cambiamento favorirà un primo peggioramento del tempo, con piogge sparse sull’arco alpino, più intense inizialmente sul settore sudoccidentale della regione, per poi estendersi in serata anche alle pianure e alle zone settentrionali.

Domani il centro della perturbazione transiterà sul nord-ovest dell’Italia, accompagnato da aria più fresca in quota. Il risultato sarà una giornata instabile, con rovesci e temporali diffusi che potranno durare fino al tardo pomeriggio. In serata è previsto l’esaurimento delle precipitazioni.