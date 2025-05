Referendum dell’8 e 9 giugno, il comune di Ornavasso cerca scrutatori

Il comune di Ornavasso è alla ricerca di nuovi scrutatori che si rendano disponibili a far parte dei seggi elettorali in occasione dei referendum in programma per l’8 e 9 giugno. Possono dichiarare la propria disponibilità anche gli elettori residenti nel comune ma non iscritti all’albo degli scrutatori.

La comunicazione di disponibilità può essere effettuata compilando l’apposito modulo disponibile sul sito del comune e consegnandolo, insieme ad una copia del documento d’identità, entro martedì 13 maggio secondo le seguenti modalità: a mano all’ufficio elettorale in piazza del Municipio 10 (dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 13.00, il martedì e il giovedì anche dalle 16.30 alle 18.30); tramite un’e-mail agli indirizzi protocollo@comune.ornavasso.vb.it o demografici@comune.ornavasso.vb.it oppure tramite Pec all’indirizzo comune.ornavasso@legalmail.it.