Cristiani e musulmani uniti nella preghiera per la pace FOTO e VIDEO

Musulmani e cristiani insieme a pregare per la pace al centro museale ex cinema di Villadossola. L'incontro è stato organizzato dalla comunità marocchina e dalle parrocchie di Villadossola, che hanno voluto aderire in questo modo all'appello di papa Francesco, che all'Angelus di domenica scorsa aveva lanciato per il 27 ottobre una giornata di preghiera per la pace.

Ad aprire l'incontro sono stati il parroco di Villadossola don Massimo Bottarel e il rappresentante della comunità marocchina di Villadossola Mohamed Anbari. È stata poi letta in italiano e in arabo una preghiera per la pace scritta da Papa Francesco. L'incontro è proseguito con un momento di preghiera dei presenti secondo il proprio culto. “La guerra tocca tutti – ha detto Mohamed Anbari – e noi abbiamo fatto un appello e ne faremo altri contro la guerra e per la pace”.

Prima hanno recitato la preghiera della sera i musulmani, mentre i cattolici sono rimasti in piedi in silenzio; successivamente, hanno pregato i cattolici e a loro volta i musulmani sono rimasti in piedi ad ascoltare la preghiera dei cristiani intervallata da alcune canzoni.

Durante l’incontro è stato letto il racconto dal libro della Genesi di Caino e Abele, e il parroco di Villadossola ha proposto un commento sulla lettura. “Noi cristiani sappiamo quello che ci ha detto Gesù – ha detto don Massimo Bottarel – dobbiamo prenderci cura del fratello ma anche dello straniero di chi è nel bisogno. La parabola del Buon Samaritano ce lo insegna, Papa Francesco ce lo ricorda. Caino sceglie di non prendersi cura del fratello e se non ci si prende cura del fratello si va verso una direzione pericolosa: quella dell'omicidio. Noi uomini vediamo che non ce la facciamo senza l'aiuto di Dio a trovare la pace”.