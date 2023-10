Masera punta all'efficientamento energetico dell'asilo Mellerio

Il comune di Masera intende partecipare al bando nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni, per ottenere un finanziamento per un intervento di efficientamento energetico dell'Asilo Mellerio.

La scuola materna comunale, di ispirazione montessoriana, è frequentata da una quarantina di bambini. Gli interventi sono studiati non solo per raggiungere un risparmio economico, visti i recenti incrementi del costo dell’energia, ma anche per accrescere il comfort e il benessere di chi utilizza l'immobile.

“L'Asilo Mellerio è un punto di riferimento e di aggregazione per il paese – spiega il sindaco Norma Bianchi – Oltre alla scuola materna, qui si svolgono le attività dell'oratorio e i centri estivi”.

L’edificio ha più di 70 anni e pertanto risulta soggetto a tutela architettonica. Il fabbricato è di proprietà comunale, si trova nell’area centrale del paese, poco distante dal Municipio.

“Numerosi sono gli interventi che l’Amministrazione Comunale di Masera ha effettuato nel corso degli anni dalla costruzione dell’edificio sino ad oggi - spiega Bianchi - Allo stato attuale si presenta in ottime condizioni di conservazione dal punto di vista strutturale, ma necessita di interventi di efficientamento energetico, a causa della presenza di serramenti altamente disperdenti. È presente, inoltre, un problema di formazione di condensa nel lucernario del vano scale, risolvibile con la sostituzione dei serramenti”. Il costo dell'intervento è di 230.000 euro.