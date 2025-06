Don Paolo Cavagna e don Giuseppe Ottina, trent'anni al servizio della comunità FOTO

Fedeli di Cosasca, Beura, Cardezza, Cuzzego, Prata e Domodossola si sono stretti intorno ai sacerdoti don Paolo Cavagna e don Giuseppe Ottina in occasione del trentesimo anniversario di sacerdozio per esprimere gratitudine per il loro servizio e la loro dedizione. Don Paolo Cavagna è parroco di Cosasca e delle altre parrocchie vicine ed è assistente spirituale e cappellano della sezione di Domodossola dell'Associazione Nazionale Carabinieri. Don Giuseppe Ottina è invece coadiutore della parrocchia dei santi Gervaso e Protaso di Domodossola ed è assistente spirituale del gruppo Avas Ossola.

La celebrazione presieduta dal parroco di Cosasca don Paolo Cavagna è stata concelebrata da don Giuseppe Ottina con la partecipazione del parroco di Domodossola don Vincenzo Barone, del vicario episcopale per l'Ossola don Luigi Preioni, del parroco di Villadossola don Massimo Bottarel di altri sacerdoti dell'Ossola e del sacerdote novarese don Franco Belloni. Presenti anche i sindaci di Beura Davide Carigi, di Trontano Renzo Viscardi, l'assessore Venanzio Tabachi in rappresentanza del sindaco di Vogogna, i famigliari di don Cavagna e don Ottina, i gruppi Folk di Trontano Cosasca e Cuzzego, esponenti dell'associazione nazionale Carabinieri della sezione di Domodossola, dell'Avas Ossola, del Gruppo domese Anna e Simeone.

Entrambi i sacerdoti hanno espresso innanzitutto un grazie al Signore per averli accompagnati in questo cammino. “Ogni anno sperimento che il Signore se gli dai credito non ti delude, non ti lascia mai solo. Se mi chiedessero che volto ha Gesù direi il nome di ciascuno di voi. Il grazie va innanzitutto al Signore Gesù Cristo - ha detto anche don Giuseppe Ottina - che ogni giorno mi fa toccare con mano di essere amato”. La celebrazione è stata animata dal coro di Comunione e Liberazione. Ai due sacerdoti è stata consegnata una targa dagli animatori del grest. Una targa a don Paolo è stata donata dai sindaci. Sempre dagli animatori sono state donate a don Cavagna, inoltre, delle offerte che contribuiranno all'acquisto di una macchina nuova.