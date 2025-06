Dal 23 giugno pagamenti solo con carta elettronica ai punti gialli dell’Asl Vco

A partire da lunedì 23 giugno 2025, presso i Punti Gialli presenti all'interno delle strutture sanitarie dell'Asl Vco sarà possibile effettuare i pagamenti esclusivamente con carta elettronica. La novità è stata introdotta per permettere la registrazione automatica dei versamenti nel cassetto fiscale dell’utente e per associare in modo diretto il pagamento alla prestazione sanitaria ricevuta.

L’obiettivo dell’Asl è semplificare e rendere più efficiente la gestione telematica dei servizi, favorendo anche un migliore utilizzo del Fascicolo Sanitario Elettronico (Fse), lo strumento digitale che raccoglie tutta la storia clinica del cittadino. Chi preferisce ancora utilizzare il contante potrà continuare a farlo, ma soltanto negli esercizi convenzionati con il sistema PagoPA, come ad esempio le tabaccherie.