La Società Operaia vigezzina sostiene gli studenti universitari

Cinque borse di studio dalla Società Operaia di Mutuo Soccorso della Valle Vigezzo agli studenti meritevoli iscritti all'ente vigezzino.

Per effettuare la richiesta c'è tempo fino al 30 novembre: “Per favorire una formazione culturale sempre maggiore fra i propri iscritti secondo lo spirito del suo fondatore – spiega la presidente della Soms, Patrizia Testore – anche quest'anno verranno assegnate le borse di studio per la frequenza di corsi universitari di laurea (di 500 euro ciascuna) in favore di studenti residenti in Vigezzo e iscritti alla nostra associazione”.

Possono beneficiare e fare domanda per l'ottenimento gli studenti residenti in Val Vigezzo che hanno conseguito la maturità in qualunque ordine di scuola e che sono iscritti ad un corso universitario per l'anno accademico 2023/2024. Le richieste devono essere redatte in carta libera (indirizzate alla Società Operaria di Mutuo Soccorso di Valle Vigezzo) e corredate di recapito telefonico e indirizzo e-mail allegando la seguente documentazione: fotocopia della carta d’identità, fotocopia del diploma di maturità o dichiarazione equipollente rilasciata dall’Istituto frequentato, fotocopia del certificato di iscrizione a una facoltà universitaria, certificato di residenza o autocertificazione e fotocopia della tessera di iscrizione alla Società Operaia per l’anno in corso e per i due anni precedenti o attestazione rilasciata dalla segreteria della stessa Società Operaia di Mutuo Soccorso attestante l’iscrizione triennale.

Le domande, a pena di nullità, devono essere presentate o spedite a mezzo raccomandata A/R – farà fede il timbro postale - entro e non oltre il 30 novembre 2023 presso la sede della Società Operaia in Piazza Risorgimento a Santa Maria Maggiore, oppure inviate via e-mail in formato PDF all'indirizzo societaoperaiavigezzo@gmail.com.