Infiltrazioni d'acqua e umidità, urge intervenire su Villa Biraghi

Il Comune di Vogogna parteciperà al bando ‘’Piccoli comuni’’ per cercare di ottenere un finanziamento che permetta di intervenire su Villa Biraghi.

La sede del Parco Val Grande sarebbe in condizioni di particolare criticità causate in gran parte da infiltrazioni di umidità provenienti dalla copertura del tetto in piode e dai serramenti, situazione che ha visto l’ammaloramento di pareti, soffitte e pavimentazioni lignee.

La villa comunale, un immobile che risale al 1510, da anni è sede del Parco Val Grande. La situazione che preoccupa il comune di Vogogna è soprattutto quella del tetto in piode, dal quale s’infiltra acqua.

Giuseppe Minissale, il commissario che amministra il paese ossolano sino alle elezioni del prossimo anno, ha anche deciso di avvalersi del parere di un legale per chiarire i rapporti tra Comune ed Ente parco, rapporti regolati da una convenzione che regola il comodato d’uso della villa. Nell’attesa di definire con esattezza a chi tocca intervenire, il Comune ha deciso di portarsi avanti partecipando al bando che permetterebbe di ottenere 380 mila euro che permetterebbero di sanare la situazione. Lo stesso potrebbe fare l’Ente Parco che gode della possibilità di accedere a finanziamenti adatti al bisogno. Il parere dell’avvocato, dicevamo, serve solo a definire gli eventuali profili di responsabilità, stabilendo la competenza del soggetto giuridico che deve intervenire.