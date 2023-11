Frana in Valle Anzasca, chiusa la provinciale per Anzino

Nella serata di ieri i vigili del fuoco di Verbania sono intervenuti nel Comune di Bannio Anzino per una frana lungo la Strada Provinciale che dalla località Pontegrande sale verso la località Anzino. All'altezza del penultimo tornante prima del centro abitato, in via Botti, un distacco di circa 15 metri cubi di terra e roccia è franato sulla carreggiata invadendone oltre la metà.



Le squadre provenienti dai Distaccamenti di Domodossola e Macugnaga hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area, al parziale sgombero della carreggiata ed al controllo e verifica della stabilità del fronte frana.

Accertata l'instabilità del fronte a monte della frana stessa, sentito il tecnico reperibile del Settore strade della Provincia del Vco, il capo cantoniere ed il sindaco di Bannio Anzino, Piefranco Bondafini, presenti sul posto, le squadre hanno provveduto alla chiusura della strada. Nella giornata di oggi sono previsti ulteriori accertamenti e operazioni di sgombro e messa in sicurezza dell'area.

Presenti sul posto anche i carabinieri di Bannio Anzino e Macugnaga ed una Squadra della Protezione Civile Aib Valle Anzasca che ha fornito supporto logistico per la viabilità.

I tecnici della Provincia del Vco hanno provveduto alla posa di transenne e segnaletica mirata; le stesse sono, eventualmente temporaneamente rimovibili in caso di transito di mezzi di emergenza. Non si sono riscontrati danni a persone o cose. Le operazioni si sono concluse intorno alle ore 23,00.

L'amministrazione comunale conferma che se i lavori procederanno celermente la strada potrebbe già essere riaperta in mattinata.