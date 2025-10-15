Domodossola, auto si ribalta dopo un violento impatto

Un incidente stradale si è verificato poco dopo le 12 di mercoledì all’incrocio tra via De Gaspari e via Carale di Masera, a Domodossola. Due automobili si sono scontrate con forza, e una di esse, a seguito dell’urto, si è ribaltata.

Le cause del sinistro sono al vaglio delle forze dell’ordine, ma secondo una prima ricostruzione sembra che una delle vetture non abbia rispettato lo stop, venendo colpita dall’altra che stava sopraggiungendo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e un’ambulanza del 118. Al momento non si conoscono ancora le condizioni dei conducenti coinvolti.