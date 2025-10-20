Spacciava hashish nel parco comunale: arrestato un 19enne a Domodossola

È stato arrestato in flagranza di reato un ragazzo di 19 anni, residente in provincia, sorpreso dai carabinieri dell’aliquota radiomobile mentre cedeva della sostanza stupefacente ad un giovane all’interno di un parco comunale di Domodossola.

Nei giorni scorsi, alcuni genitori preoccupati avevano segnalato al comando dell’arma la presenza ricorrente di giovani che, in un parco pubblico, fumano e si scambiano sostanze sospette anche in pieno giorno, sotto gli occhi di mamme e bambini. Le segnalazioni hanno fatto scattare una serie di controlli mirati da parte dei militari, anche in borghese. Durante uno di questi servizi, nel pomeriggio di ieri, i carabinieri hanno notato un giovane, già conosciuto per precedenti legati alla droga, avvicinarsi a due ragazzi seduti su una panchina. Dopo un rapido scambio di mano, che ha insospettito i militari per la presenza di un involucro di colore giallo, il giovane si è allontanato dal parco. I militari sono immediatamente intervenuti.

Alla vista dell’equipaggio, il ragazzo ha tentato di disfarsi dell’involucro gettandolo a terra, ma il gesto è stato notato. All’interno, oltre 20 grammi di hashish. Poco dopo è stato fermato anche il presunto spacciatore, nella cui tasca è stata trovata una banconota da 50 euro, possibile provento dello scambio appena avvenuto. La perquisizione domiciliare ha permesso ai carabinieri di rinvenire anche un bilancino di precisione e un pezzo di plastica compatibile con l’involucro sequestrato. Vista la flagranza e i precedenti del ragazzo, è scattato l’arresto e il 19enne è stato posto ai domiciliari su disposizione dell’autorità giudiziaria. L’acquirente, un 22enne residente in zona, è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di stupefacenti.

Il comando sottolinea l’importanza delle segnalazioni al 112NUE dei cittadini che, come in questo caso, si sono rivelate decisive. La collaborazione tra istituzioni e comunità resta uno strumento di sicurezza partecipata essenziale, non solo per contrastare lo spaccio, ma ogni forma di illegalità allo scopo di garantire la sicurezza di tutti, a partire dai più giovani.