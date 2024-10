Al Collegio Rosmini serata dedicata alla prevenzione delle malattie cardiovascolari

Una serata per parlare di prevenzione delle malattie cardiovascolari, di pericoli e di atteggiamenti per stare meglio: venerdì 25 ottobre alle ore 20.30 presso il teatro del Collegio Mellerio Rosmini si terrà l'incontro sul tema "Prevenzione delle malattie cardiovascolari" organizzato da "Il nuovo mosaico", associazione di prevenzione, benessere e salute.

La presentazione sarà a caura del presidente dell'associazione, il prof. Mario Sgro, mentre l'introduzione a cura del dottor Fabrizio Comaita presidente PediacoopH24. Seguiranno gli interventi dei relatori ospiti: il dr. Giulio Clerici, medico dello sport, parlerà di "Cuore e movimento, prevenzione e terapia: un caso interessante". Seguirà l'intervento del dr. Attilio Ardizzi medico endocrinologo che parlerà dell'alimentazione salvacuore. Infine il dr. Andrea Audo, cardiochirurgo, parlerà di "Aneurismi dell'aorta: un nemico subdolo e silenzioso".

Nel corso della serata sarà presentato il concorso per dieci contributi allo studio, del valore di 1000 euro ciascuno, promosso da PediacoopH24 group. I contributi saranno erogati in memoria di Ettore Tibaldi, presidente della Repubblica dell'Ossola, e saranno erogati a studenti residenti nel Vco iscritti al corso universitario di medicina e chirurgia per l'anno accademico 2024/2025. L'ingresso alla serata è libero.