Armi, droga e anabolizzanti: tre giovani domesi arrestati

Nel pomeriggio di ieri, 17 ottobre, nel corso di un servizio volto al contrasto dei reati connessi al traffico di armi, gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Verbania, avuta notizia del possibile possesso di un’arma da fuoco di un giovane domese, noto alle forze dell’ordine per reati contro la persona (lesioni, rissa, stalking, oltraggio, danneggiamento), hanno proceduto al controllo dell’autovettura sulla quale viaggiava, insieme ad altri due amici ventenni.

Sull’auto è stata rinvenuta nella disponibilità del giovane, non detentore di porto d’armi, una pistola irregolarmente detenuta. L'attività di polizia giudiziaria posta in essere nell'immediato dagli agenti della Polizia di Stato, tra cui perquisizioni estese alle abitazioni, ai locali nelle loro disponibilità e alle loro autovetture , che hanno coinvolto anche un quarto soggetto di anni 40, hanno permesso di rinvenire 4 proiettili ed un cospicuo quantitativo di droga: 1440 gr di marijuana, 80 gr di cocaina e 440 gr di pasticche anabolizzanti, oltre a somme di denaro contante, nello specfico 1600 euro e 430 franchi svizzeri.

All’esito delle attività i tre giovani domesi - poco più che ventenni - sono stati arrestati per porto abusivo di arma da fuoco e detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente; mentre un quarto ragazzo è stato denunciato a piede libero per il possesso ingiustificato di un coltello. Per i tre arrestati, due tradotti presso la Casa Circondariale di Verbania ed il terzo sottoposto ai domiciliari, si è in attesa delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria procedente.