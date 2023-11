Galleria Gottardo, i treni circoleranno a pieno regime solo tra un anno

I treni viaggiatori e merci potranno riprendere a circolare a pieno regime nella galleria di base del San Gottardo solamente da settembre 2024.

Il deragliamento di un treno merci lo scorso 10 agosto ha causato danni molto più gravi di quanto inizialmente ipotizzato: dovranno essere completamente sostituiti sette chilometri di binario, pertanto i lavori di riparazione stanno richiedendo più tempo del previsto.

L’ammontare del danno si aggira tra i 100 e i 130 milioni di franchi svizzeri. Le Ffs stanno esaminando diverse possibilità per accelerare i lavori di costruzione e ridurre l’attesa per il ripristino della piena operatività della galleria ferroviaria più lunga al mondo.

''Dal deragliamento di un treno merci il 10 agosto 2023 - dice una nota delle Ffs - abbiamo lavorato con il massimo impegno nella galleria di base. I danni all’interno sono molto più gravi di quanto non appariva all’inizio. Bisognerà rinnovare completamente sette chilometri di binario, perché limitarsi a riparare i numerosi punti danneggiati equivarrebbe a un lavoro di rattoppo''.

Sulla base delle conoscenze attuali, le Ffs ipotizzano che entrambe le canne del tunnel saranno di nuovo completamente praticabili solo nel corso del mese di settembre 2024.

La galleria ferroviaria più lunga al mondo è un importante collegamento nord-sud ed è fondamentale per la Svizzera e l’Europa.

Le Ffs aggiungono: ''Siamo consapevoli del fatto che, fino alla rimessa in esercizio totale, la situazione impone forti restrizioni ai viaggiatori e alle imprese del traffico merci e li ringrazia per la comprensione e la pazienza. Stiamo esaminando tutte le possibilità per accelerare i lavori di riparazione con l’obiettivo di ridurre l’attesa per il ripristino della piena operatività della galleria di base''.