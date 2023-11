Anche Trasquera si dichiara ''territorio libero da orsi e lupi''

Crescono le segnalazioni di lupi all’interno del territorio e del centro abitato e così Trasquera approva in consiglio comunale il provvedimento che definisce il territorio comunale ‘’libero da orsi e lupi’’.

Il piccolo paese divedrino si unisce così ad altri comuni dell’Ossola che hanno adottato lo stesso documento. La decisione è stata votata nell’ultimo consiglio comunale.

‘’I lupi e gli orsi – si legge nella delibera - non sono innocui animali da coccolare, come a volte vengono ritratti da persone che non conoscono gli animali per esperienza diretta ma per la frequentazione di parchi tematici o di giardini zoologici. Il grande predatore selvatico non è né buono, né cattivo, è semplicemente selvatico e quindi imprevedibile, e quando è tollerato accanto al bestiame e agli esseri umani rappresenta un grosso rischio’’.

Secondo amministrazione comunale poi ‘’ da anni si sono registrati attacchi e danni subiti dagli allevatori e proprietari di piccoli animali domestici che in alcune occasioni hanno dovuto anzitempo demonticare dal pascolo il loro bestiame. Inoltre sul nostro territorio comunale sono presenti un gran numero di alpeggi con una superficie complessiva che raggiunge molte centinaia di ettari quadrati, gestiti da diversi secoli coniugando le esigenze delle attività dell’uomo che sono tradizionali e ben inserite nel contesto naturale con le esigenze della conservazione del paesaggio e della ricchezza di vita vegetale,animale presente sul territorio’’ .

Inoltre si rimarca come ‘’non solo numerosi agricoltori e piccoli allevatori, ma anche molti concittadini, ospiti e turisti si sono rivolti ai nostri uffici, al sindaco e agli amministratori competenti per l‘agricoltura, per esprimere le loro paure e le loro preoccupazioni per la presenza del lupo e per conoscere cosa intende fare l‘amministrazione comunale per risolvere questo problema’’.

Il provvedimento assunto dà l’autorizzazione al sindaco ‘’di intraprendere con tutti i possibili mezzi legali le misure necessarie a garantire che il territorio comunale rimanga libero da lupi ed orsi e venga garantita la sicurezza pubblica’’.