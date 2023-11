Malesco, l'incontro delle ex alunne delle Magistrali

Ricordi, amicizia e gioia di stare ancora assieme: studentesse delle Magistrali si sono ritrovate a Malesco dopo 55 anni. Alcune delle ex alunne (classe 1949) del Rosmini di Domodossola si sono date appuntamento per un pranzo conviviale al ristorante Panorama del paese vigezzino.

Nell'incontro, che le ha viste nuovamente insieme a distanza di oltre cinquant'anni, hanno avuto modo di trascorrere un gioioso momento ripercorrendo i momenti vissuti in aula, fra di loro e con i professori, rivivendo episodi divertenti di una vita, ancora spensierata, fra i banchi di scuola. La giornata trascorsa insieme è stata anche l'occasione, nonostante gli aggiornamenti che le ex studentesse si scambiano periodicamente sul gruppo Whatsapp, per raccontare le novità successe nelle loro vite in questi ultimi anni: molte, ad esempio, sono diventate nonne.

“Nel 1968, anno in cui abbiamo concluso i nostri studi alle Magistrali – racconta Cristina Bergamaschi, maestra in pensione di Malesco – eravamo in 35. Alcune hanno realizzato il proprio sogno di diventare insegnanti della scuola elementare, alcune si sono laureate e altre ancora hanno preso una strada totalmente diversa. Come Anna Manna (di Soverato, Calabria), che insegna arte in una galleria a Torino e trascorre parte delle vacanze in Val Vigezzo. Siamo felici perché, nonostante gli anni che passano, siamo un gruppo ancora affiatato e molto unito”. Ecco tutte le ex alunne presenti all'incontro: Cristina Bergamaschi, Anna Manna, Adele Cristina, Vittoria Faccoli e Marisa De Riva.