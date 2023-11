Morti sul lavoro, dati preoccupanti per il Vco

Mancano ancora tre mesi alla fine dell’anno, ma le incidenze di mortalità e i numeri restano drammatici e preludono ad una chiusura del 2023 sul solito e sconfortante dato di oltre 1000 lavoratori deceduti durante il lavoro. In nove mesi sono 761 le vittime, con una triste media della mortalità di 84 decessi al mese.

Sono ancora in crescita, anche se minima, gli infortuni mortali registrati in occasione di lavoro (+3,3% rispetto allo stesso periodo del 2022) passati da 574 a 593. Diminuiscono invece gli infortuni mortali in itinere: sono 168 nel 2023 contro i 216 del 2022. E per l’osservatorio Vega Engineering destano ancora forte preoccupazione gli indicatori dell’insicurezza dei lavoratori giovanissimi e degli stranieri: con un'incidenza di mortalità per queste due categorie ben sopra la media.

In diminuzione dall’inizio dell’anno le denunce di infortunio totali: -20% rispetto a settembre 2022. Un decremento significativo. Ma ricordiamo che gli “infortuni per covid” lo scorso anno erano ancora numerosi. Dunque, la vera causa del decremento è la conclusione dell’emergenza sanitaria e non una maggior sicurezza sui luoghi di lavoro.

“Mancano tre mesi alla fine dell’anno, ma le incidenze di mortalità e i numeri restano drammatici e preludono ad una chiusura del 2023 sul solito e sconfortante valore di oltre mille infortuni mortali sul lavoro. Una situazione allarmante e grave che pone sotto i riflettori soprattutto le vittime in occasione di lavoro, cresciute rispetto al 2022 del +3,3%. Nessuna flessione, anzi. E questo indica la stabilità del fenomeno e non, purtroppo, un’inversione di tendenza”. Ad avviare l’esplorazione dell’ultima indagine realizzata dell’Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente Vega Engineering di Mestre, è il suo presidente, Mauro Rossato che continua ad esprimere forte preoccupazione per l’insicurezza sul lavoro in Italia.

Vega Engeneering ha elaborato una tabella che riporta i dati provincia per provincia, sottolineando il numero di casi di incidenti mortali sul lavoro e ordinandole per incidenza degli infortuni rispetto al valore di incidenza media nazionale. Salta immediatamente all’occhio come, purtroppo, il Verbano-Cusio-Ossola si trovi al settimo posto tra le province di tutta Italia, nella cosiddetta “zona rossa” (quella in cui l’incidenza infortunistica è superiore al 125% dell’incidenza media nazionale). In totale, nella nostra provincia si sono verificati 4 casi di morti sul lavoro, con un indice pari al 61.8% (numero di infortuni per ogni milione di occupati).