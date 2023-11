Si chiudono i festeggiamenti per la Via dell'Abate: il programma

Si chiude il ciclo di eventi de "La Via dell'Abate" con il convegno "Sui cammini dello spirito, rivivere la montagna oggi". Venerdì 10 e sabato 11 novembre incontri, mostre, presentazioni di volumi ed eventi dedicati al percorso intitolato all'Abate Nicolao De Rodis-Baceno.

Sei mesi di appuntamenti voluti dai Comuni di Baceno, Premia e Formazza per valorizzare la Via dell'Abate, da Baceno a Disentis, dalla Val d'Ossola al Canton Grigioni, uno dei percorsi escursionistici più affascinanti dell'arco alpino, che il Cai di Formazza ha "battezzato" lo scorso mese di settembre con un trekking impegnativo e di grande valore anche simbolico. Il ciclo di manifestazioni volge dunque al termine: venerdì 10 e sabato 11 novembre una serie di incontri,

dibattiti, visite guidate e appuntamenti, tutti in programma tra Baceno, Premia e Formazza, chiuderà le celebrazioni di questo anno. Di seguito il programma completo.

Venerdì 10 novembre

Ore 14.00: visita al Santuario di Antillone (Formazza) guidata dallo storico dell’arte Gian Vittorio Moro

Ore 16.00: visita all’Ospizio di San Bernardo e alla mostra "San Bernardo delle Alpi" (Rozzaro di Premia)

Ore 18.00: inaugurazione dell’esposizione "La via dell’Abate, da Baceno a Disentis" (Terme di Premia)

Ore 21.00: presentazione dei volumi Passi e ospizi alpini e Remènch del fotografo Carlo Meazza. Interverrà con l’autore lo storico della chiesa Costante Portatadino, con proiezioni sulla transumanza pastorale. Intermezzi musicali con i corni delle Alpi "Duo Edelweiss" (Terme di Premia)

Sabato 11 novembre

Convegno "Sui cammini dello spirito..." (sala convegni dell’Albergo Monte Giove, Cadarese di Premia)

Prima parte - dalle ore 10.00 alle ore 12.00:

Nadia Togni (paleografa) e Giustino Farnedi (abate) presentano “Monasteri benedettini nelle Alpi”

Maurizio Leigheb (esploratore e scrittore) presenta “La montagna sacra: dalle concezioni animistiche all’architettura religiosa”

Fiorella Mattioli Carcano (associazione Cusius) presenta “I Santi e le Alpi”

Giovanni Mocchi (etnomusicologo) presenta “Suoni in cammino”

Seconda parte – dalle ore 14.00 alle ore 15.30

Federico Troletti (conservatore del Musei Civici di Domodossola) presenta “Carlo Magno, Santo nelle Alpi”

Daniela Berta (direttore Museo Nazionale della Montagna di Torino) presenta “Il Museo della Montagna per la valorizzazione dei cammini sulle Alpi”

Alessandro Ratti (Università di Losanna) presenta “Il Cielo in montagna: arte e fede dei cammini di pellegrinaggio nelle Alpi”

Tavola rotonda "...rivivere la montagna oggi" (sala convegni dell’Albergo Monte Giove, Cadarese di Premia), dalle ore 15.45 alle ore 17.30.

Introduce e modera Maurizio De Paoli (giornalista); partecipano Enrico Borghi (senatore, già presidente Uncem), Luciano Caveri (assessore alle politiche europee Regione Autonoma Valle d’Aosta), Paolo Crosa Lenz (scrittore), Annibale Salsa (antropologo culturale, già presidente del Cai), Teresio Valsesia (giornalista e scrittore).

Alle ore 21 di sabato 11 novembre, nella Chiesa di San Gaudenzio di Baceno, si terrà il concerto che festeggerà i primi 20 anni del Coro Gaudium, diretto da Monica Delfina Morellini. Durante la serata – ingresso a offerta libera – sarà ospite il Coro Iris diretto da Barbara Faustini e accompagnato al pianoforte da Federica Zoppis.

Il progetto La Via dell'Abate è sostenuto da Fondazione Compagnia di San Paolo, nell'ambito del bando “Territori in luce. Valorizzare le identità culturali dei luoghi per sviluppare il turismo sostenibile”, e da Fondazione Crt. Per maggiori informazioni: www.valformazza.it – ww.facebook.com/prolocoformazzaa – www.instagram.com/pro.loco.formazza.