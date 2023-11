Urban Food & Beverage: gusto e divertimento di qualità

Se sei alla ricerca di un locale che offra pizze eccezionali e intrattenimento di alta qualità, l'Urban Food & Beverage è il posto giusto per te. Questa accogliente pizzeria è tornata ad essere un punto di riferimento per coloro che desiderano gustare prelibate pizze e trascorrere serate all'insegna della musica e del divertimento.

Le pizze preparate in questa pizzeria sono un vero tripudio di sapori, grazie all'uso di ingredienti freschi e di alta qualità. Dalla classica Margherita alle creazioni gourmet più innovative, troverai sicuramente la pizza perfetta per soddisfare il tuo palato.

Ma l'Urban non è solo una pizzeria, è anche un luogo ideale per gli amanti della musica. Ogni fine settimana, il locale ospita spettacoli musicali dal vivo, offrendo una variegata programmazione. Venerdì 10 novembre, potrai ballare al ritmo delle selezioni musicali di dj Zaro, mentre sabato 11 novembre sarà la volta degli EffettoLiga, il tributo ufficiale a Ligabue dopodichè ci sarà dj Moon. Sabato 18 novembre invece torna il tributo degli U2, ed a seguire dj Fube in consolle.

Urban non offre solo buon cibo e musica, è anche il luogo ideale per eventi speciali, infatti, hai l'opportunità di prenotare il locale per cene, festeggiare compleanni e organizzare feste a tema.

Per prenotare è possibile telefonare al 345 10 67 383.

Instagram

Facebook

www.urban-italianpub.it

Via Leonardo Da Vinci 26/A

Trontano zona industriale