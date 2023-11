Nuovi liquori al tartufo di bottega

Gli esperti affermano che è la più grande novità dell’anno in fatto di liquori. Una grappa e un limoncello sono stati realizzati al tartufo naturale, prodotti, cioè, non con i soliti aromi artificiali ma con vero estratto del tartufo, frutto di una lunga ricerca di alcuni istituti e aziende dell’enogastronomia. E’ Bottega spa, una delle nostre più conosciute aziende vinicole (Mediobanca in questi giorni l’ha posta al quarto posto tra le società più produttive), di grande visibilità internazionale, a immettere nel mercato questi due nuovi prodotti che verranno distribuiti dalla catena francese Signorini che ha un numero importante di negozi specializzati nei prodotti al tartufo e una clientela assai vasta anche fuori dal territorio d’oltralpe. Non bastasse Bottega ha anche lanciato il gin green sull’onda del successo ottenuto con il Gin Bacur. Si tratta di un Distilled Dry Gin che sviluppa una gradazione alcolica di 40% vol. Un complesso composto di botaniche utilizzate tra cui oltre al ginepro, limone e mandarino, semi di canapa sativa, finocchietto selvatico e basilico. Viene prodotto utilizzando acqua delle Alpi. Le botaniche vengono lasciate macerare separatamente e a lungo in una soluzione idroalcolica. Si procede poi a una doppia distillazione che, depurando il liquido da eventuali sentori indesiderati, permette di ottenere un distillato elegante dal bouquet complesso. Dunque, limoncello, grappa e gin green le grandi novità di Bottega.