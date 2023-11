FindomoPediacooph24 travolta dal Novara Basket, prima sconfitta in campionato

Prima, fragorosa sconfitta per la FindomoPediacooph24 in campionato. I granata sul parquet del Novara Basket sono stati travolti 96-45: facilmente intuibile dal punteggio come non ci sia mai stata partita, con gli ossolani subito sotto di 20 punti e poi mai in grado di cambiare l'inerzia del match.

"C'è poco da dire, il responsabile di questa sconfitta sono io: la partita è sempre lo specchio della settimana di allenamenti e io non sono stato bravo a toccare le giuste corde. Qualche segnale c'era già stato nel derby, ieri invece siamo stati travolti sotto tutti i punti di vista. Quando vai in casa della seconda in classifica, devi essere pronto a subirne la voglia di vincere, l'impeto e la garra: noi invece ci siamo fatti sorprendere. Non è poi facile, lo dico chiaramente, giocare in trasferta il venerdi sera, perchè alla partita arrivano giocatori stanchi dal lavoro: non è un attenuante, ma un dato oggettivo. Mi piace però pensare che questa partita ci possa essere da lezione per il futuro: nel prossimo turno sfideremo Galliate - conclude Trionfo - e mi aspetto una grande reazione del gruppo".