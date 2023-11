Superstrada ossolana: al via la sostituzione di due ponti a Ornavasso

Anas ha programmato gli interventi di sostituzione di due ponti contigui lungo la carreggiata in direzione nord della statale 33 “del Sempione”, all’altezza del km 102, a Ornavasso.

Il progetto di intervento prevede la demolizione dei due ponti e il varo di nuovi impalcati in acciaio corten lunghi 36 metri ciascuno, le cui componenti metalliche sono state già realizzate presso l’officina meccanica incaricata. L’assemblaggio degli impalcati avverrà direttamente in loco nelle aree predisposte a terra nel corso delle scorse settimane.

Per consentire l’esecuzione degli interventi in piena sicurezza, a partire da lunedì 13 novembre alle ore 12.00, la carreggiata nord sarà chiusa al traffico con uscita obbligatoria allo svincolo di Premosello Chiovenda (km 101,400), proseguimento sulla viabilità provinciale (SP166 e SP65) e rientro sulla statale 33 allo svincolo di Anzola d’Ossola (km 104,400). Lungo il percorso alternativo, lungo circa 3,5 km, sarà installata apposita cartellonistica di indicazione. L’investimento complessivo per la sostituzione dei due viadotti ammonta a circa 3,1 milioni di euro.

I lavori preparatori sono stati avviati a fine settembre con la predisposizione del cantiere al di sotto dei ponti, la realizzazione di piste per i mezzi d’opera e delle aree di stoccaggio oltre al guado sul Rio Blet.

Il progetto di demolizione e ricostruzione degli impalcati è stato avviato in esito alla campagna periodica di ispezioni che Anas esegue su tutti i ponti e i viadotti in gestione, proprio per verificare lo stato di salute delle opere e programmare eventuali interventi di manutenzione. Il medesimo intervento interesserà un altro viadotto all’altezza dello svincolo di Villadossola (km 118,950) in direzione nord e a seguire i tre ponti corrispondenti lungo la carreggiata in direzione sud.

Sulle tre infrastrutture è stato attivato il restringimento della carreggiata per garantire il transito in sicurezza a tutte le categorie di veicoli, compresi i mezzi pesanti, fino al completamento delle attività di sostituzione degli impalcati.

Il completamento dei lavori è previsto entro marzo 2024 e, compatibilmente con le operazioni di collaudo delle opere, la riapertura al traffico del tratto tra Premosello Chiovenda e Anzola d’Ossola è prevista entro aprile 2024.