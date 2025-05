Il parcheggio di via Zonca rimarrà a disco orario

Il Comune di Villadossola non rivedrà la decisione di istituire il disco orario nell’area del parco giochi di via Zonca.

E’ la risposta data all’interrogazione fatta dal gruppo di minoranza che aveva chiesto lumi sulla scelta di istituire il limite di due ore per chi parcheggia negli stalli di via Zonca, spazi antistanti il parco giochi.

Dal municipio fanno notare che ‘’ l’esigenza di trovare una soluzione al problema parcheggi in via Idillio Zonca è antecedente all’apertura dell’esercizio pubblico del parco giochi. Le prime lamentele dei residenti risalgono ai primi anni 2000, quando l’area in argomento veniva utilizzata come “zona di attestamento” in una sorta di car-pooling primordiale. Con la sistemazione del parco giochi e l’apertura dell’esercizio pubblico la situazione è ovviamente peggiorata’’.

Inoltre, aggiunge l’amministrazione ‘’ l’unico strumento a tutela dell’interesse pubblico a rendere indiscriminatamente fruibile l’area pubblica di sosta in via Idillio Zonca è la regolamentazione oraria della sosta. Il contesto demografico e di viabilità che caratterizzano tale area sono tra gli indicatori principali che, nella fattispecie, definiscono l’interesse pubblico a garantire la mobilità-fruibilità indiscriminata dell’area pubblica destinata alla sosta. L’ipotesi di concedere permessi in deroga ai residenti è stata valutata impercorribile già da subito, principalmente perché ci sono più famiglie residenti che posti disponibili ed anche in considerazione che eventuali “problematiche di salute” hanno strumenti di tutela ex lege’’.

Da qui la decisione di ‘’ modificare l’iniziale durata di 3 ore (nella fascia oraria dalle 9.00 alle 19.00) all’attuale durata di 2 ore (nella fascia oraria dalle 9.00 alle 18.30) e, da ultimo, a modificare la delimitazione temporale di validità della sosta (dal 15 marzo al 31 ottobre)’’.