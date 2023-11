Domodossola: aperte le iscrizioni per i mercatini di Natale

La città di Domodossola si prepara al Natale. Al via le domande per partecipare ai mercatini che si terranno il 16 e il 17 dicembre nel centro storico. La Proloco di Domodossola, che collabora con il comune per la loro organizzazione, invita coloro che desiderano esporre i propri prodotti ad inviare una mail alla Proloco prolocodomo@gmail.com per manifestare la propria richiesta.

Una volta manifestato il proprio desiderio a partecipare la Proloco invierà il modulo per formalizzare la richiesta che dovrà essere inviata entro il 5 dicembre. I prodotti ammessi all’esposizione ed alla vendita sono costituiti da oggettistica di produzione propria e realizzata a mano preferibilmente di carattere natalizio o da regalo, prodotti agricoli, prodotti alimentari ed enogastronomici tipici del territorio; inoltre all’interno della manifestazione sono ammessi a partecipare enti religiosi, associazioni ONLUS e no profit, Associazioni folcloristiche locali, nonché scuole cittadine e dei comuni limitrofi, con attività di esposizione e vendita per beneficienza e autofinanziamento.