Emergenza sisma: maxi esercitazione per i Vigili del fuoco del Vco e di altri comandi piemontesi FOTO

La settimana appena trascorsa ha visto impegnati i vigili del fuoco del Comando di Verbania assieme alle altre province del Piemonte in una simulazione di emergenza sisma, per un'esercitazione di Colonna Mobile Regionale. Nelle giornate del 7, 8 e 9 novembre squadre del comando di Verbania si sono recate presso i territori di Alessandria e di Novara per esercitarsi su scenari di crolli e soccorso di tipo fluviale/alluvionale.

Contestualmente, nelle giornate di giovedì 9 e venerdì 10 novembre è stata la sala crisi istituita presso il comando dei vigili del fuoco di Verbania ad essere esercitata: in questa simulazione la provincia di Verbania è stata individuata come zona colpita da un evento sismico con epicentro nel novarese, ma che ha creato danni a strutture in alcuni Comuni del VCO. La zona maggiormente interessata dall'evento è stata individuata nel Comune di Madonna del Sasso, nella frazione di Centenara, dove sono stati riscontrati i maggiori danni (simulati).

L'esercizio non ha previsto mobilitazione "reale" di risorse sul campo, ma si è simulato il flusso di comunicazioni con la Direzione Regionale e il Centro Operativo Nazionale, la pianificazione e la gestione dell'avvicendamento di squadre specializzate VVF in moduli provenienti da tutta Italia. Sono stati quindi predisposti supporti cartografici che mostrano le aree dedicate alla logistica e finalizzate alla gestione di una crisi emergerziale.

Sono state inoltre create dai vigili del fuoco le proposte di "zone rosse" nelle località colpite, per permettere ai sindaci dei comuni di interdire gli accessi agli abitati interessati da stabili con danni dovuti al sisma ma preventivamente valutati da un funzionario dei vigili del fuoco. Ottima la risposta della sala crisi provinciale, grazie al grande impegno profuso da tutto il personale a vario titolo coinvolto.