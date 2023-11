Grilli e farine, siete disposti ad acquistarli e consumarli?

Siete disposti ad acquistare o consumare nuovi prodotti proteici alternativi quali insetti, preparazioni a base di chiocciole, alghe essiccate e preparazioni gastronomiche vegetali ad alto contenuto proteico? Dopo che l'Unione Europea, nel mese di gennaio, ha dato il via libera alla vendita di farina di grillo domestico (Acheta domesticus) e alla commercializzazione delle larve di Alphitobius diaperinus (verme della farina minore) congelate, in pasta, essiccate e in polvere, il dibattito si è fatto acceso, tra detrattori e consumatori favorevoli.

Ora l'Istituto Zooprofilattico Piemonte Liguria e Valle d'Aosta ha strutturato un'indagine conoscitiva intitolata "Novel Food: fonti proteiche alternative”, con l'intento di conoscere le disponibilità del consumatore piemontese ad acquistare e consumare nuovi prodotti proteici alternativi, come ad esempio insetti.

L'indagine, inoltre, ha lo scopo di valutare quale è la percezione dei consumatori in merito alla sicurezza e alla qualità di questi prodotti, nonché sulle modalità di approvvigionamento utilizzate per il loro acquisto.

Questa attività rientra in un progetto più ampio dal titolo "Sicurezza, qualità e sostenibilità delle nuove fonti proteiche animali e vegetali, dalla tradizione all'innovazione", sviluppato dall'Istituto Zooprofilattico Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta e finanziato dal Ministero della Salute.

Chiunque può esprimere la propria opinione, rispondendo a un questionario online totalmente anonimo, la cui compilazione non richiederà più di 10 minuti. Tra le varie domande viene richiesto se si consumano fonti proteiche alternative, come seitan, tofu ecc, oppure provenienti da insetti.

Si può partecipare all'indagine tramite questo link: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=Njyi95s-N0uNirbQCnXlTOP3kuJXGiJNt0V7cDXZKMtUMDQ4MDMxM0NWUlFDSzdESkcxWUpFSFlHUy4u&fbclid=IwAR3aJFwGXeRuGSMwmb9Zu3yYtsoWcC-GkSbZcBk42waCk3qGnTZ2L2ZHEIc