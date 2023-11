Domobianca, dal 7 dicembre sci e apres ski nei rifugi

Ci siamo: la neve ha iniziato a imbiancare il Moncucco, e a Domobianca fervono gli ultimi preparativi per l'avvio della stagione sciistica, fissato per il 7 dicembre.

Il ponte dell'Immacolata darà dunque il via alle sciate nella stazione sopra Domodossola, dove le novità non mancano: "La prima, più importante, riguarda l'inizio dei lavori di costruzione dell'albergo che prenderà il posto del rifugio al Lusentino - spiega da Domobianca Federico Sciagata - sarà una struttura che ospiterà anche una spa che sarà aperta anche agli ospiti esterni. Abbiamo poi livellato alcune piste, che quest'anno quindi saranno ancora più belle e divertenti, e migliorato l'impianto di illuminazione notturno. Contiamo di dare il via allo sci notturno, sempre al venerdì sera, entro le vacanze di Natale".

Per quanto riguarda lo skipass, il cui prezzo rimarrà invariato, quest'anno non ci sarà prevendita ma sono previste tante promozioni online sul sito di Domobianca, con abbonamenti e carnet dinamici in base alla richiesta e alle esigenze dello sciatore.

Domobianca sarà anche quest'anno una località a misura di bambino: alla partenza degli impianti il Kinder Park offrirà gonfiabili, giochi e altre attrazioni per i più piccoli. Solarium e bar ristoro completeranno l'offerta per chi vuole vivere l'esperienza Domobianca senza salire in quota.

Nei rifugi e nei bar, dopo la chiusura degli impianti, anche quest'anno musica e divertimento con le attività dell'apres ski. Infine, sarà possibile pranzare e cenare in quota, e naturalmente divertirsi con le ciaspole.