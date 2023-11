Rally, Natoli: ''Dedichiamo il terzo posto ai bambini dell'Ugi''

‘’Vorremmo ringraziare i due equipaggi che venerdì pomeriggio hanno organizzato un momento di festa in piazza mercato. L’evento è andato molto bene’’ . Così parla Damiano Bassi, ‘motore’ e fondatore di Ossola amica dell’Ugi , associazione che da tempo opera sul territorio.

Piazza mercato a Villadossola ha visto un momento di solidarietà abbinato alla presentazione di due auto da rally. La Skoda Fabia di Alessandro Bocchio e del villadossolese Lello Natoli e l’equipaggio composto da Francesco Spazianelli e dal navigatore Simone Ravandoni (su Peugeot 208 Gt Line) . Che stavano preparando la partecipazione al Rally dei 2 Laghi in programma sabato e domenica.

Oltre alla presentazione delle vetture anche molta solidarietà per richiamare l’attenzione sulle iniziative dell’associazione Ossola amici dell’Ugi, che opera a favore dei genitori i cui figli sono in cura per combattere un tumore.

‘’I due equipaggi hanno voluto mettere sul cofano delle loro auto il logo della nostra associazione e questo è per noi importante – dice Bassi - . Ma il momento di solidarietà è anche servito a raccogliere fondi per l’associazione.’’

Spazionelli e Ravandoni hanno dovuto arrendersi prima della partenza per motivi un colpo di febbre di uno dei due. Mentre Bocchio-Natoli sono saliti sul podio del 2Laghi, conquistando un brillante terzo posto in classifica. ‘’Un piazzamento importante, che vogliamo dedicare ai bambini dell’Ugi’’ dice un Lello Natoli soddisfatto per il risultato.