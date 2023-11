Ciak si parla: 'Contro l'Ordine Divino'

Martedì 14 novembre, alle 20.45, Casa don Gianni si trasforma in un palcoscenico per una nuova proiezione della rassegna "Ciak si parla", organizzata con passione dall'associazione Terra donna. Il film in programma è "Contro l'Ordine Divino", diretto dalla regista elvetica Petra Volpe nel 2017.

Il film racconta la toccante storia di Nora, una donna che, agli inizi degli anni '70 in Svizzera, si trova a lottare per l'emancipazione sociale e il riconoscimento del diritto al voto delle donne. La pellicola offre uno sguardo avvincente su un periodo cruciale nella storia svizzera, portando alla luce la determinazione di Nora nel fronteggiare le restrizioni sociali e lottare per i diritti fondamentali delle donne. La proiezione di "Contro l'Ordine Divino" offre al pubblico l'opportunità di immergersi in una storia coinvolgente e di riflettere sulla lotta storica delle donne per ottenere il diritto di voto. La regia sapiente di Petra Volpe cattura l'attenzione degli spettatori, trasportandoli in un viaggio emozionante e significativo.