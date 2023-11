Gli studenti dell'Istituto Testore saranno le guide alla scoperta di Enrico Cavalli

In una splendida iniziativa che celebra la fusione tra passato e presente, gli studenti dell'Istituto Comprensivo Testore saranno le guide esperte di una visita alla mostra di Enrico Cavalli, intitolata "Enrico Cavalli (1849-1919) – Tra la Francia di Monticelli e la Val Vigezzo di Fornara e Ciolina". La mostra, che rimarrà aperta fino al 26 novembre, offre una straordinaria occasione per esplorare la vita e l'opera di Cavalli, nonché il suo ruolo cruciale nella trasformazione di un piccolo borgo montano in un laboratorio artistico avanguardista.

Le visite guidate, organizzate dagli studenti della scuola media di Santa Maria Maggiore, si terranno nella mattina del 19 novembre con due turni: alle 10.30 e alle 11.30. Per garantire un'esperienza personalizzata, è gradita la prenotazione inviando una mail a: segreteria@fondazionerossettivalentini.it.