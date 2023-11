Spazio ai giovani con la musica della Domo Junior Band

Imparare a suonare uno strumento musicale a cinque anni così come a cinquant'anni? Non è mai troppo tardi per avvicinarsi alla musica, linguaggio universale e forma d'arte meravigliosa. All’interno del Civico Corpo Musicale di Domodossola è attiva, infatti, una scuola di musica che permette a tutti di approcciarsi allo studio di uno strumento a fiato, dagli ottoni ai legni, oppure delle percussioni.

"Presso la nostra scuola, attiva nella sede sotto la Biblioteca Comunale - dice Alberto Azzoni, vice presidente del Civico Corpo Musicale di Domodossola - è possibile imparare a suonare uno strumento musicale con docenti professionisti che provengono dal Conservatorio. Abbiamo anche un corso di propedeutica musicale per i bambini dai 5 agli 8 anni, ma chiunque può avvicinarsi, pur non avendolo mai fatto in giovane età, allo studio di uno strumento musicale".

Il Civico Corpo Musicale di Domodossola è infatti molto attento e vicino ai giovani, e tante sono le opportunità per far sì che amino la musica e suonare in formazione. "Da qualche tempo si è formata la Dj Band, dove Dj sta per Domo Junior - spiega Azzoni - è una formazione composta da ragazzi dai 15 ai 30 anni che fanno ovviamente parte del Civico Corpo Musicale e che si ritrovano per suonare assieme anche musica contemporanea. È un momento di grande aggregazione, perché si è creato un ambiente di grande amicizia. I componenti, una decina circa, coprono un po' tutti gli strumenti musicali e il loro repertorio è davvero vario e interessante. Si va dalle musiche Disney al blues, sino a brani moderni. Si esibiscono anche in pubblico, come quest'estate in Val Vigezzo, e con loro intravvediamo il futuro del Civico Corpo Musicale".