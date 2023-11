Furti nelle case di Martigny: quattro arresti

La polizia cantonale del Vallese, con l'appoggio della polizia municipale di Martigny, ha arrestato quattro persone che avevano appena commesso furti in diverse case, dov’erano stai rubati contanti da una casa e una pistola. Si tratta di quattro minori di età compresa tra 13 e 15 anni. Provengono dal Vallese, dall'Afghanistan, dal Brasile e dalla Macedonia e vivono nel Vallese o nei cantoni di Vaud e Ginevra. Sono stati denunciati al tribunale dei minorenni.

Solo pochi giorni a la polizia cantonale aveva chiuso le indagini su 42 casi di piccola criminalità, arrestando i responsabili.

Si tratta di quattro minorenni e tre adulti, tutti di età compresa tra i 15 ei 19 anni, che agivano come una banda. A loro carico 42 crimini in sei mesi; dal furto con scasso in negozi, garage, uffici immobiliari e bar-ristoranti, ma anche furti di veicoli, danni materiali e violazioni della legge sulla circolazione stradale e della legge sugli stupefacenti. Si tratta di persone residenti nel Vallese centrale, di nazionalità svizzera, turca, brasiliana e afghana.