Puliamo i parchi: una giornata di successo

Sabato 28 ottobre si è svolta la giornata ecologica Puliamo i Parchi. Accompagnati dalla guida Serena Trunfio, i volontari hanno percorso la piana di Devero, il sentiero verso Crampiolo e le rive del lago delle Streghe, raccogliendo rifiuti abbandonati.

Tra i rifiuti recuperati si trovano mozziconi di sigarette, fazzoletti, piccoli frammenti di plastica, una palla di spugna, una suola di scarpe e persino un secchiello.

L'iniziativa non solo ha contribuito a pulire e preservare questi spazi naturali, ma ha anche sensibilizzato la comunità sull'importanza di mantenere l'ambiente intatto. Non solo volontari adulti si sono uniti a Puliamo i Parchi, ma anche gli studenti dell'Istituto Fobelli di Crodo hanno partecipato attivamente alla settimana precedente. Organizzata dalle Aree Protette dell'Ossola, l'iniziativa ha coinvolto i ragazzi nel processo di pulizia del sentiero intorno al lago di Antrona. Un modo per insegnare ai giovani il valore della responsabilità ambientale e della collaborazione comunitaria.