Al concorso letterario 'Salviamo la Montagna' si premiano le scuole

Sabato 18 novembre alle 14.30, nella sala multiuso di Cavergno, in Svizzera, avranno luogo le attesissime premiazioni della Sezione speciale del prestigioso concorso letterario internazionale "Salviamo la Montagna". Questa sezione è dedicata alle scuole della Vallemaggia, della Valle Vigezzo, di Baceno, Crodo e alle scuole medie di Losone. La giornata sarà caratterizzata da una serie di emozionanti momenti, tra cui la lettura di brani selezionati dai testi segnalati.

Emily Lafranchi e Diana Pereira si esibiranno nell'arte della lettura, portando in vita le parole scritte dai giovani scrittori. Sarà un'occasione unica per scoprire le prospettive e le narrazioni degli scrittori emergenti. Il pomeriggio proseguirà con l'entusiasmante intrattenimento offerto da Paolo Tomamichel, un cantastorie esperto che coinvolgerà il pubblico con racconti affascinanti e coinvolgenti sulla montagna e le sue meraviglie. La Fondazione Valle Bavona è l'organizzatrice di questo evento, che rappresenta un'importante celebrazione della creatività dei giovani scrittori e della passione per la montagna.

Il concorso "Salviamo la Montagna" è un'opportunità per giovani talenti di esprimere la loro visione e il loro amore per la montagna attraverso la scrittura. La sezione speciale riservata alle scuole offre un'occasione unica per incoraggiare la creatività e la riflessione tra i giovani e promuovere la valorizzazione del nostro patrimonio montano.