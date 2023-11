Alla Biblioteca Pollini di Malesco va in scena lo spettacolo “Fo' i miracoli. Giullarate popolari”. L'evento, in programma sabato 18 novembre alle 20.45, è organizzato dalla biblioteca comunale in collaborazione con la Compagnia “Associazione Nella Tana del Suono”. Un monologo comico in atto unico di e con Riccardo Nazzaroli con la collaborazione di Michael Leiter (affreschi) e Giulia Ravicini (audio e luci).