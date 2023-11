Ai mercatini di Natale di Aosta con la Proloco di Premosello

La Proloco di Premosello Chiovenda organizza per sabato 2 dicembre una gita ai mercatini di Natale di Aosta e al castello di Aymavilles. Il programma prevede la partenza da piazza Bolzani alle ore 7.00. Alle 10.00 circa l'arrivo ad Aosta e la visita ai mercatini e alla città. Dopo il pranzo, libero, al pomeriggio alle 15.00 è in programma la visita guidata al castello di Aymavilles.

Alle 16.45 la partenza per San Pierre e la sosta in una cooperativa locale per acquisti enogastronomici. Infine, alle 18.00 è previsto il rientro. Il costo è di 38 euro e comprende il viaggio e la visita al castello. Le iscrizioni si ricevono entro il 25 novembre allo spazio donna della biblioteca comunale, aperto tutti i martedì dalle 16.30 alle 18.00 e il sabato dalle 10.30 alle 11.45. Per informazioni 338 7101205.