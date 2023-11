Centro aiuti per l'Etiopia: ''Regalami il diritto di studiare'''

‘’Regalami un diritto’’. E’ la campagna lanciata dal Centro Aiuti per l’Etiopia in occasione, il 20 novembre, della Giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. ‘’La data – ricordano al Centro aiuti - coincide con il giorno in cui l’Assemblea generale ONU adottò la Dichiarazione dei diritti del fanciullo, nel 1959, e la Convenzione sui diritti del fanciullo, nel 1989. L’articolo 28 dice che un diritto fondamentale è il diritto all’istruzione Tutti i bambini del mondo hanno il diritto di andare a scuola e di ricevere un’istruzione. Troppi bambini nel mondo non hanno la possibilità di andare a scuola’’.

Da qui l’iniziativa ‘’Regalami un diritto’’ .‘’Oggi vogliamo dare voce a chi non ce l'ha come Tsion, una bambina etiope di 6 anni. Quest’anno Tsion non è andata a scuola, non imparerà a leggere e a scrivere: nel suo villaggio, Shone, non ci sono strutture scolastiche. Senza istruzione per lei e i bambini di Shone non c’è futuro. Per loro dobbiamo intervenire subito! Con il tuo sostegno potremo costruire una scuola primaria per 600 bambini e bambine. Insieme possiamo agire concretamente per assicurare il diritto all’istruzione a Tsion e ai suoi compagni’’ spiegano dal Centro Aiuti, pubblicando sul loro sito come fare per una donazione.