Druogno e la Valle VIgezzo piangono la scomparsa di Valter Comaita

Druogno in lutto per la scomparsa di Valter Comaita, 58 anni. Valter era una persona molto conosciuta in Valle Vigezzo e soprattutto a Druogno, legatissimo all'ambiente dello sport e in particolare alla Sportiva di Druogno, associazione di cui faceva parte come consigliere.

Come non ricordarlo, attivo organizzatore, al campo sportivo, del Torneo dei Rioni? Un torneo nato per valorizzare il calcio locale, partendo direttamente dai rioni di un Comune. Giornate di sport e di divertimento a cui Valter (che giocava nella squadre del Cadone) ha sempre dato il suo grande apporto a livello di organizzazione.

Valter lascia la moglie Giovanna e il figlio Simone. I funerali avranno luogo domani mattina alle 10 nella chiesa parrocchiale di Druogno, (partendo dall’abitazione di via Cadone) dove stasera alle 20.30 sarà recitato il Santo Rosario.