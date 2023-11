Pmi Day 20223: gli studenti incontrano le imprese del Vco

Anche quest’anno il Comitato piccola industria dell’Unione Industriale del Vco aderisce al Pmi Day, la Giornata nazionale delle piccole e medie imprese. La quattordicesima edizione dell’evento, organizzato da Piccola Industria di Confindustria, si terrà nella nostra provincia venerdì 24 novembre. Come da tradizione, il Pmi Day desidera avvicinare il mondo della scuola al mondo dell’impresa tramite una serie di visite guidate in azienda, visite alle quali quest’anno parteciperanno ragazzi e ragazze di quattro istituti superiori provinciali. Per le realtà aziendali del territorio sarà l’occasione per farsi conoscere e presentarsi agli studenti, mentre per gli alunni sarà possibile visitare ed osservare da vicino le aziende che costituiscono il tessuto imprenditoriale del Verbano-Cusio-Ossola.

Tema dell’edizione 2023 è la libertà, quale presupposto per realizzare le proprie aspirazioni contribuendo a generare benessere collettivo, come leva per la ricerca, per l’innovazione e per la crescita economica. Libertà che si accompagna al senso di responsabilità e al rispetto verso gli altri e verso il bene comune e all’affermazione dei valori della convivenza civile, di cui la scuola e l’impresa sono presidi fondamentali.

Saranno gli alunni degli istituti Ferrini-Franzosini e Cobianchi di Verbania, dell’istituto Dalla Chiesa Spinelli di Omegna e dell’istituto Marconi-Galletti-Einaudi di Domodossola a partecipare alle visite in azienda. Le imprese che accoglieranno le classi sono: Amea Srl, Adi Srl, Calflex Srl, Cam Srl, Emisfera Società Cooperativa, Florida Srl, Fratelli Cane Srl, Lavanderia Milanese Verbania Srl, Matia Spa, Officine Lorenzina Srl, Sarda Pins Srl, Schelling 1867 Raising Fillet Srl, Tecnolab del Lago Maggiore Srl e Terme di Crodo Srl.

Il Pmi Day è la giornata in cui le piccole e medie imprese di Confindustria aprono le porte a studenti, insegnanti e comunità locali per mostrare come si svolge l’attività produttiva e per raccontare storia, conquiste e progetti futuri dell’azienda. Per questo motivo gli incontri si concentreranno sulle vicende degli imprenditori e degli uomini e delle donne che lavorano nelle imprese, con la finalità di avvicinare le nuove generazioni al mondo dell’imprenditoria, il vero driver per lo sviluppo economico.