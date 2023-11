Dove sta il Pd sulle Aree interne?

Bella la politica..... Se a livello nazionale non ci fanno mancare nulla anche a livello locale, in Ossola, non ci si annoia....

I fatti. In una conferenza stampa il capogruppo di Uniti per Villa, Mauro Ferrari, denuncia i ritardi nei progetti sulle Aree Interne. L’Unione Montana Valle Ossola risponde in una nota di giunta sostendo che Ferrari si sbaglia e che tutto invece procede bene.

Sin qui restiamo nella solita dialettica politica. Ma viene un dubbio: dove sta il Partito Democratico?

Mauro Ferrari era candidato a Villadossola per il centrosinistra, appoggiato anche dal Pd cittadino. Quindi la conferenza stampa fatta da lui non era una 'uscita solitaria', maavrà avuto l’avallo del gruppo consiliare che è anche sostenuto dal Pd cittadino.

La giunta dell’Unione Montana è eterogenea: ci sono esponenti di centrodestra (Bruno Toscani, Filippo Cigala Fulgosi, Dario Ricchi, Stefano Bellotti); c'è l’assessore Giorgio Ferroni che non ha tessere di partito ma vicino a Renzi (ricordiamo che fu il parlamentare Enrico Borghi. ovvi Italia Viva, a sostenere l'iniziativa Aree Interne ndr), così come c'è Silvia Tipaldi, non iscritta al Pd ma comunque di area centrosinistra. Ma come assessore figura anche Maria Grazia Medali che è invece iscritta al Pd. E la nota dell’Unione è firmata da tutta la giunta, quindi anche da esponenti Pd.

Il dubbio: il Pd è convinto che la strategia aree interne in Ossola lasci molto a desiderare come denunciato da Ferrari oppure è convinto che vada tutto va bene come sostiene l'Unione nella sua nota di giunta dove c'è la firma quindi anche di un assessore iscritto al partito?