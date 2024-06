Dogane, per i cittadini più agevolazioni e procedure telematiche semplificate

Un seminario organizzato presso la sala polifunzionale Falcioni dall’Ufficio delle Dogane di Verbano Cusio Ossola, con il patrocinio del Comune di Domodossola, ha illustrato a cittadini e operatori le funzionalità del portale MAU, strumento che consente ai cittadini di fruire, in maniera semplice e immediata, di un gran numero di agevolazioni e procedure telematiche semplificate: dai tax-free alle dichiarazioni accise, dalle procedure europee uniformate Intrastat al rilascio dei codici Eori per le aziende. Un importante approfondimento sulla normativa che regola il commercio elettronico e sulle significative azioni di semplificazione attuate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

L’iniziativa ha riscosso notevole interesse e ha visto la partecipazione di autorità, associazioni di categoria, professionisti ed esercenti.

Il sindaco di Domodossola, Lucio Pizzi, ha sottolineato l’importanza per Domodossola, città a vocazione turistica e al confine con la Confederazione Elvetica, delle opportunità offerte agli operatori del territorio dal sistema Otello 2.0, che consente la vendita tax- free ai viaggiatori residenti al di fuori del territorio dell’Unione Europea.

Il dirigente dell’Ufficio Dogane del Verbano Cusio Ossola, Luigi Riverso, manifesta soddisfazione per l’incontro che si sviluppa nell'ambito della promozione delle relazioni con l'utenza, in un costante dialogo costruttivo e con un supporto concreto alle imprese da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. In un ambito caratterizzato da continue innovazioni risulta fondamentale un confronto diretto e altamente qualificato con operatori e utenti, come pure l’attenzione e sensibilità che Agenzia Dogane Monopoli dimostra per la realtà economica della Provincia del Verbano Cusio Ossola.