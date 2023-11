La Nona di Beethoven per celebrare i cento anni della Vigezzina - Centovalli

Venerdì 24 novembre il Teatro La Fabbrica di Villadosola ospita la Nona sinfonia di Beethoven, eseguita dall’associazione Polimnia Arts Company, per la prima volta in una versione davvero imponente.

Sono più di 150 gli elementi che saliranno sul palco per eseguire la Sinfonia n°9 in re minore per soli, coro e orchestra Op. 125 di Ludwig van Beethoven. I cori che uniscono le forze per questo concerto sono ben quattro: la corale di Calice, la corale Sant’Abbondio di Buronzo, il coro lirico “G. B. Viotti” di Vercelli e il coro “Lorenzo Perosi” di Orbassano. Le voci sono accompagnate dalla musica dell’Orchestra della Cappella Musicale del Sacro Monte Calvario.

Il direttore di questo imponente coro è Lorenzo Battagion, mentre i solisti sono Fernanda Costa (soprano), Manuela Custer (contralto), Matteo Pavlica (tenore) e Andrea Goglio (basso).

Il concerto è organizzato nell’ambito delle celebrazioni per il centenario della ferrovia Vigezzina – Centovalli. L’appuntamento è per venerdì 24 novembre alle ore 21.00, con ingresso libero.