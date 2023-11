Il Piemonte per il tuo cuore: il roadshow fa tappa nel Vco

Dopo il 29 settembre a Torino il Roadshow per la prevenzione cardiovascolare “Il Piemonte per il Tuo Cuore” farà tappa nel Vco il 26 novembre a Villa Simonetta con il patrocinio del Comune di Verbania. Il progetto è coordinato dall’Associazione Italiana Cuore e Rianimazione “Lorenzo Greco” Onlus in qualità di membro ufficiale della World Heart Federation in collaborazione con l’AnpassPiemonte e le Associazioni di volontariato locali.

La Regione Piemonte che ha patrocinato l’evento, con Azienda Zero ha coinvolto le Aziende Sanitarie Ospedaliere e Locali per svolgere le attività sanitarie di prevenzione, rivolte a studenti e cittadini.

Domenica 26 Novembre dalle 9 alle 18 a Villa Simonetta, i professionisti sanitari della struttura di Cardiologia dell’Asl Vco e dell’Associazione Amici del Cuore Vco, i volontari della Croce Verde di Verbania, della Squadra Nautica di Salvamento, gli infermieri dell’Assoipa e i volontari dell’Associazione organizzatrice saranno presenti per visite cardiologiche, misurazioni di glicemia (solo per persone a digiuno) e colesterolo, misurazione del Bmi, cioè la massa corporea calcolata in base a peso, altezza e circonferenza corporea, per una valutazione dei rischi legati alle malattie cardiovascolari, sensibilizzando i cittadini ai sani stili di vita.

La Croce Verde di Verbania e la Squadra Nautica di Salvamento presenteranno le loro attività e svolgeranno lezioni “Facile Dae” per insegnare in 3 mosse l’uso del Defibrillatore. La manifestazione beneficia della Medaglia del Presidente della Repubblica, dell’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo, dei patrocini della Commissione Europea, delle Presidenze del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Interno, della Polizia di Stato, del Ministero della Difesa, del Ministero dell’Istruzione del Merito, del Ministero della Salute, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Sport e Salute, Inail, Fnopi, Diabete Italia, FnoMceo, Avis, Fidas Adsp, Regione Piemonte, Azienda Zero, Fimmg Piemonte, Fimsi Piemonte, Comune di Verbania e Opi Asti. Creata dalla World Heart Federation, la Giornata mondiale per il Cuore informa le persone in tutto il mondo che le patologie cardiovascolari, tra cui malattie cardiache e ictus, sono le principali causa di morte al mondo che rivendica 17,9 milioni di vite ogni anno e sottolinea le azioni che le persone possono intraprendere per prevenire e controllarle. Mira a guidare le azioni per educare le persone che, controllando i fattori di rischio come il consumo di tabacco, la dieta non sana e l'inattività fisica, potrebbero essere evitati almeno l'80% dei decessi prematuri per malattie cardiache e ictus. Il 29 settembre 2023 la Giornata Mondiale per il Cuore sarà “un ricordo per tutti”, in tutto il mondo, a prendersi cura dei loro cuori. La campagna di quest'anno “Use heart know heart” si concentra sull'essenziale passo di conoscere prima i nostri cuori. Perché, quando sappiamo di più, possiamo prenderci meglio cura di noi stessi.

I temi al centro dell’edizione 2023 della Giornata mondiale del cuore saranno tre:

- usa il cuore per mangiare meglio

- usa il cuore per essere piu’ attivo

- usa il cuore per smettere di fumar

La dichiarazione della dott.ssa Silvia Marchionini, sindaco di Verbania:

''L’iniziativa del World Heart Day è di grande significato e supporto per far conoscere a tutte le persone di ogni età la necessità della prevenzione delle malattie cardio-cerebro-vascolari. Ringraziando gli organizzatori per questo evento, siamo stati contenti di dare il nostro patrocinio e l’ospitalità a villa Simonetta per aiutare a una maggior consapevolezza dell’importanza della prevenzione”.

Dichiarazione di Marcello Segre, presidente Associazione Italiana Cuore e Rianimazione “Lorenzo Greco” Onlus: “Il RoadShow Il Piemonte per il Tuo Cuore, unico nel suo genere, è stato pensato per diffondere su tutto il territorio piemontese la cultura della prevenzione cardiovascolare. Ringraziamo l’Amministrazione Comunale di Verbania per il supporto a realizzare in tempi brevi l’evento.

La sensibilizzazione verso i piu’ giovani è per noi fondamentale, come la creazione di percorsi di prevenzione attraverso visite, consulenze e misurazioni di parametri offerti gratuitamente ai cittadini grazie al supporto di diverse realtà locali impegnate nella cura, prevenzione e soccorso. Un sentito ringraziamento ai volontari della Croce Verde di Verbania, della Squadra Nautica di Salvamento e degli Amici del Cuore Vco per essere con noi a divulgare l’importanza della prevenzione cardiovascolare, i gesti salva vita e l’uso del defibrillatore. I riconoscimenti che riceviamo per questo impegno vanno a tutti i professionisti sanitari e ai volontari che offrono ai cittadini utili e fondamentali consigli per mantenere un cuore sano. Avere al nostro fianco le forze dell’Ordine e il Servizio di Emergenza-Urgenza consolida un rapporto con chi opera in soccorso ai cittadini ed è pronto a scendere in campo per informare e formare anche su temi specifici come la sicurezza stradale oggi più che mai fondamentali.Siamo grati a tutti coloro che sostengono nelle diverse forme questo grande evento per la salute pubblica.

Dichiarazione del dottor Carlo Picco, commissario dell’Azienda Zero: “Sensibilizzare i cittadini sui fattori di rischio delle malattie cardiovascolari può contribuire all’adozione di un corretto e salutare stile di vita. Azienda Zero diventa parte attiva del progetto Roadshow “Il Piemonte per il tuo cuore” dell’Associazione Italiana Cuore e Rianimazione – Lorenzo Greco Onlus, diventando promotore e coordinando le attività di prevenzione che saranno proposte sul territorio piemontese dalle diverse Aziende Sanitarie Territoriali e Ospedaliere. – dichiara il dottor Carlo Picco, Commissario di Azienda Zero – Ringrazio l’Associazione Italiana Cuore e Rianimazione Onlus per il costante e prezioso impegno dimostrato negli anni sul territorio torinese e che, da quest’anno, verrà esteso a tutto il Piemonte, per sviluppare una maggior consapevolezza dell’importanza della prevenzione”

Dichiarazione dott. Luigi Nappi, questore di Verbania:

“La Questura ha aderito con piacere all’iniziativa ritenendola di elevato interesse pubblico e per l’occasione ha richiesto la partecipazione del Pullman Azzurro, per sottolineare ancora di più la vicinanza dell’Istituzione ai cittadini. Il motto della Polizia di Stato è appunto “Esserci Sempre” che rappresenta la sintesi della quotidianità del nostro impegno, l’idea del poliziotto sempre al fianco di chi vive momenti difficili.

L’Asl Vco ha aderito con convinzione all’iniziativa coinvolgendo i propri qualificati collaboratori – commenta il direttore generale del’Asl Vco dottoressa Chiara Serpieri - ritenendo la prevenzione delle malattie cardiocerebrovascolari un’azione importante e significativa per la salute dei cittadini e per ridurre l’incidenza dei ricoveri e della mortalità per questo tipo di patologia.

Dichiarazione dott. Enzo Maria Bianchi, presidente Amici del Cuore Vco: “Amici del Cuore Vco ha aderito con entusiasmo alla iniziativa e conferma che per l’anno scolastico 2023/2024 è prevista a pieno ritmo dei corsi di formazione all’impiego del defibrillatore per gli studenti delle classi quinte superiori negli Istituti di Domodossola, Omegna e Verbania” La Squadra Nautica di Salvamento è lieta di partecipare all’evento che si terrà a Villa Simonetta -Verbania domenica 26/11. Durante la giornata a partire dalle ore 9 saranno presenti istruttori Dae che si alterneranno coadiuvati da volontari per effettuare dimostrazioni di dae facile (con manichini e dae trainer) oltre che a informare il pubblico sulle procedure di primo soccorso legate alla chiamata d’emergenza e alla catena della sopravvivenza.

Dichiarazione di Luca Sfolzini, presidente Croce Verde di Verbania:

“E' la lunga esperienza della nostra associazione a portarci a condividere gli obiettivi e le finalità dell'evento organizzato il 26 novembre a Verbania. La consapevolezza dell'importanza della prevenzione e la consapevolezza della necessità di una corretta informazione, devono diffondersi all'interno di tutta la comunità. Ciò è ancora più importante in una fase storica nella quale facilità di accesso da parte di ciascuno di noi, tramite internet, ad una pluralità di informazioni non sempre corrispondenti ad una corretta informazione. A tutto ciò, si collega la necessità di fornire elementi semplici ed elementari nell'utilizzo di strumenti, quale il Dae, che sempre più sono presenti presso luoghi di comunità, presidi e in alcuni ambiti anche in vie e piazze pubbliche"