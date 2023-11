Diciassette 'aquile' per il Cai di Villadossola

Cinque aquile d’oro e 12 aquile saranno consegnate dal Cai di Villadossola ai soci benemeriti, che hanno la tessera da 50 e 25 anni.

L’occasione sarà la cena sociale organizzata per venerdì 1 Dicembre al “Grappolo d’Uva” a Masera alle ore 20:00. Durante la cena saranno premiati i soci con 25 e 50 anni di presenza nel sodalizio. Festeggiano i 50 anni: Francesca Borella, Antonella Bufalieri, Enrico Costa, Giorgio Dell’Oro e Daniala Rolandini. Per i 25 anni di iscrizione saranno premiati Natale Balestra, Simone Basaglia, Alessandra Bonacci, Giampaolo Maccagno, Emma Pergossi, Simone Ravandoni, Federico Rondolini, Carla Maria Simonetta, Luca Toscani, Lucrezia Toscani, Diego Varioletti, Silvia Varioletti.

Intanto il Cai ha previsto per il primo dicembre l'assemblea annuale dei soci alla casa alpina di via Boccaccio. La prima seconda convocazione è per le 16, la seconda per le 18.