Traquera torna ad essere il paese del Natale: tutto pronto per l'accensione del presepe

Trasquera quest’anno vuole tornare ad essere il paese del Natale. Quale luogo migliore per ambientare la natività se non un paesino arroccato sulle montagne? Trasquera ha una lunga tradizione di presepi e di celebrazioni natalizie, un passato glorioso che negli ultimi anni si era un po’ sopito anche a causa del calo della popolazione. L’amministrazione comunale ha quindi lanciato un appello, al quale residenti e villeggianti hanno risposto con entusiasmo: far tornare Trasquera il paese del Natale.

Ecco allora che in tanti si sono rimboccati le maniche e con grande affiatamento si sono prodigati nella raccolta di vecchi utensili, nella realizzazione delle statue e delle scenografie, ognuno con la propria creatività. Questo è forse il regalo più bello di questo Natale a Trasquera, lo spirito di comunità che si ritrova nel realizzare il presepe. Dieci le scene rappresentate oltre alla natività, in un percorso che si snoda dall’ingresso in paese fino a Schiaffo, con una tappa a Chiezzo dove non poteva mancare nemmeno nel presepe la strega Antonia.

L’accensione ufficiale del presepe e della grande cometa che lo sovrasta è prevista il 7 dicembre, a seguito della messa delle ore 20.15. A seguire, con la processione dell’Immacolata che si concluderà proprio davanti alla natività, si accenderà ufficialmente la cometa. Il presepe sarà visitabile fino al 7 gennaio.

Tra gli eventi che arricchiranno il Natale di Trasquera anche l’arrivo di Babbo Natale in piazza, il 22 dicembre alle 20.30, con dolcetti per i bambini e lo scambio di auguri. Successivamente, la tombolata il 28 dicembre presso la Locanda della Pineta, a favore dell’Ambulanza Valdivedro, e la S. Messa dei Pastorelli, il 6 gennaio alle 15.30, con l’incanto dei cestini preparati dai bambini vestiti da pastorelli.