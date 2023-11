A Santa Barbara porte aperte per gli alunni delle elementari

Per Santa Barbara i vigili del fuoco aprono le porte agli alunni delle scuole elementari di Verbania. Sabato 2 dicembre, gli alunni potranno visitare, dalle 10 alle 17, la sede di servizio dei vigili del fuoco e sperimentare i percorsi delle ‘Pompieropoli-pompieri per un giorno’ che prevedono giochi con percorsi a tema. L’iniziativa fa parte delle attività previste per la festività di Santa Barbara, patrona dei vigili del fuoco.

Per le scuole l’ingresso è libero, basterà che gli alunni siano accompagnati da un genitore p da un responsabile scolastico. L’iniziativa è promossa dai Vigili del fuoco e dalla associazione nazionale vigili del fuoco.