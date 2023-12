La Pro Loco presenta il nuovo libro dedicato a Stockalper e al Sempione

Due pubblicazioni andranno ad arricchire la collezione di editoria dedicata al territorio di Domodossola e saranno presentate nelle prossime settimane.

Il 2 dicembre, in sala Bozzetti al Sacro Monte Calvario. alle ore 15.00, la Pro Loco di Domodossola presenterà il libro di Enrico Rizzi "Stockalper e il Sempione, una storia Europea", ricerca accuratissima intorno ad un uomo che ha segnato la storia di Domodossola.

Il 7 dicembre invece in Cappella Mellerio, alle 17.30, verrà presentato il "Piccolo Atlante degli uccellini censiti nella Riserva del Sacro Monte Calvario." Il libro, dedicato ai bambini, nasce dalle osservazioni di Umberto de Petri illustrate dagli acquerelli di Eleonora Perretta.

Altro appuntamento nel giorno del Solstizio, il 22 dicembre, sarà dedicato alla riscoperta del Tempietto lepontico di Montecrestese. È in programma un incontro nel pomeriggio per conoscere questo curioso edificio legato al solstizio, e poi il giorno seguente su svolgerà una visita in collaborazione con la Pro Loco di Montecrestese.